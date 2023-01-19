Британский актер Джулиан Сэндс, известный зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" (1988) и "Комната с видом" (1985), пропал в горном районе в штате Калифорния.

Об этом сообщает в четверг, 19 января, телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По словам представителя управления шерифа округа Сан-Бернардино Глории Уэрта, жена актера заявила о его исчезновении 13 января. По сообщению спасателей, артист находится в калифорнийских горах Сан-Габриэль, в которых не так давно погибли два туриста.

Поисково-спасательные бригады, пытающиеся найти Сэндса, сейчас приостановили работу на местности из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Спасатели продолжают вести поиски с помощью беспилотников.

Сообщается, что автомобиль Сэндса был обнаружен у подножия горы. Вероятно, актер был заблокирован непогодой.

65-летний британец снимался в таких фильмах, как "Арахнофобия" (1990), "Покидая Лас-Вегас" (1995), "Тринадцать друзей Оушена" (2007), а также в сериалах "24 часа" (2001-2014), "Декстер" (2006-2013), "Звездные врата" (2005 и 2008), "Готэм" (2014-2019).

Последней его картиной стала чешско-словацко-украинская лента "Раскрашенная птица", которая стала первым фильмом, в котором используется межславянский язык.

Ранее мы писали, что в итальянских Альпах из-за обвала ледника погибли шесть человек.

Также "Страна" рассказывала, что заблудившийся в горах США турист сутки игнорировал звонки спасателей, так как не отвечал на незнакомые номера.