Автомобиль повис на столбе. В Киеве на Набережном шоссе произошло жесткое ДТП. Видео
В воскресенье, 26 февраля, на Набережном шоссе в Киеве произошло жесткое ДТП.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны".
На кадрах можно заметить, что в результате аварии автомобиль повис на столбе.
Информация о причинах ДТП и пострадавших пока не поступала.
Ранее мы писали, что на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин. Три человека пострадали, один из них госпитализирован.
Также "Страна" рассказывала, что недавно у Тернополя перевернулся автобус с пассажирами, которые ехали из Буковеля. В результате аварии погибли три человека, есть раненые.
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