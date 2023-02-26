В воскресенье, 26 февраля, на Набережном шоссе в Киеве произошло жесткое ДТП.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны".

На кадрах можно заметить, что в результате аварии автомобиль повис на столбе.

Информация о причинах ДТП и пострадавших пока не поступала.

Ранее мы писали, что на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин. Три человека пострадали, один из них госпитализирован.

Также "Страна" рассказывала, что недавно у Тернополя перевернулся автобус с пассажирами, которые ехали из Буковеля. В результате аварии погибли три человека, есть раненые.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки. Президент Франции сообщил, что едет в Китай, визит состоится в начале апреля.

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