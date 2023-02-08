Сегодня, 8 февраля, в Киевской области на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием фуры и машины скорой помощи. Из-за аварии движение транспорта в сторону Житомира затруднено.

Об этом сообщает глава поселка Макаров Вадим Токарь в своем Telegram-канале.

"На трассе Киев - Чоп (ориентировочно 48-й км) в населенном пункте Калиновка произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. Три человека пострадали, один из них госпитализирован", - пишет Токарь.





Ранее мы писали, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП. В аварию попал автобус с пассажирами. ДТП произошло вблизи города Лубны. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и стоящий в попутном направлении грузовик MAN.

Кроме того мы сообщали, что на окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка, произошло масштабное ДТП. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров.

Также, на открывшейся понтонной переправе через Десну под Черниговом произошла жуткая авария: в реку рухнула машина с детьми. В автомобиле находились трое человек, из них двое детей, одному человеку удалось спастись.