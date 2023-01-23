На открывшейся сегодня понтонной переправе через Десну под Черниговом произошла жуткая авария: в реку рухнула машина с детьми. Об этом "Стране сообщил источник.

Ранее в областной администрации проинформировали, что из-за чрезвычайного происшествия понтонный мост закрыт, и машины пустили в объезд по дороге Р-69. Но, что именно произошло, власти региона не конкретизировали.

"Женщина за рулём легковушки ехала по понтонной переправе и не справилась с управлением и допустила падение авто в реку Десна. В автомобиле находились трое человек, из них двое детей, одному человеку удалось спастись", - сообщил источник "Страны".

По его словам, сейчас на месте происшествия работают водолазы.

Ранее "Страна" сообщала, что возлюбленная главы МИД Украины попала в ДТП вместе с сыном в Майами. Издатель Светлана Павелецкая, которую связывали отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сейчас находится в Майами и попала в аварию вместе со своим сыном.

Также стало известно, что на окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка, произошло масштабное ДТП. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров.