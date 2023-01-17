На окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка, произошло масштабное ДТП. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.

Уже известно о более 20 пострадавших.

Ранее мы сообщали, как возлюбленная главы МИД Украины попала в ДТП вместе с сыном в Майами. Издатель Светлана Павелецкая, которую связывали отношения с Дмитрием Кулебой, сейчас находится в Майами и попала в аварию вместе со своим сыном. По ее словам, в них на полной скорости врезался автомобиль. Инициатор ДТП попал в реанимацию, а в машине, которая ехала перед Павелецкой, погиб человек. При этом сама Павелецкая и ее сын живы. У них легкие ранения.

Также в конце декабря нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП в центре Киева на незадекларированном "Мерседесе". Фото с места аварии на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской (возле Оперного театра) оказались в распоряжении "Страны". Егор Чернев в комментарии "Стране" подтвердил факт ДТП, но уверил, что никто не пострадал, а само авто отделалось лишь царапиной. Он также подтвердил, что попал в аварию на "Мерседесе", которого нет в декларации нардепа. По его словам, он одолжил его у знакомых на несколько дней.