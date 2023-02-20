Автобус с пассажирами, который ехал из Буковеля в Тернополь, попал в ДТП на трассе Н-18. В результате аварии погибли трое пассажиров, есть также пострадавшие. Причины ДТП устанавливаются.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.

ДТП произошло около 22:26 19 февраля на трассе Н-18 в пределах села Старая Брикуля Тернопольского района. Автобус Neoplan перевернулся на обочину.

В момент аварии в автобусе находились 39 человек, среди которых один ребенок. В результате ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Травмированных доставили в Теребовлянскую городскую больницу.

На месте аварии работали 20 спасателей, пять единиц техники ГСЧС и три единицы вспомогательной техники, предоставленной местным агропредприятием. Спасатели ГСЧС деблокировали из-под автобуса женщину.

Как писала "Страна", 8 февраля на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин.

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