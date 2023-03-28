В Хмельницкой области съехал в кювет и перевернулся автобус с 25 пассажирами, который двигался по маршруту Варшава - Одесса. Есть пострадавшие, но их количество полиция пока не уточняет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

ДТП произошло в Волочисском районе. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением. Среди 25 пассажиров были двое детей.

В настоящее время с пострадавшими в ДТП работают медики, определяющие степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже. На месте продолжают работу работники экстренных служб.

Отметим, что в Хмельницкой области сегодня резко ухудшилась погода - там наблюдается сильный ветер и мокрый снег.

Из-за штормового ветра со снегом начались отключения света в восьми областях Украины, включая Хмельницкую. По данным "Укрэнерго", потребление энергии также выросло на фоне похолодания.

Ранее на Прикарпатье также столкнулись два автобуса - "Фольксваген" и "Эталон". По предварительной информации, один человек погиб (это пассажирка "Фольксвагена"), а 18 человек получили травмы. Их госпитализировали.