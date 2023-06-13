Конечная цель контрнаступления украинской армии - отвоевать все территории, включая Крым.

Об этом советник президента Украины Игорь Жовква сказал в интервью CNN Жовква.

Он стремился развеять любые ожидания, что наступательная кампания даст быстрые результаты, заявив, что Украине может потребоваться много месяцев, чтобы достичь своих целей.

В том же духе он напомнил, что это не первое контрнаступление Украины, имея в виду успешные наступления украинской армии в сентябре и октябре, когда российские войска были вытеснены из Харьковской области и северной части Херсонской области.

Нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией", добавил он.

Он также сказал, что, если Украина хочет добиться успеха, ей нужны западные партнеры, которые поставят больше артиллерии и боеприпасов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о надежде, что успех контрнаступления Украины вынудит Владимира Путина пойти на переговоры.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, как долго будет продолжаться наступление украинской армии.