Дарницкий районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в поджоге дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы с альтернативой залога в размере 680 000 гривен для каждого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Соответствующее решение суд вынес в субботу, 23 октября, удовлетворив ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры Киева. Обоих подозреваемых арестовали на два месяца с альтернативой залога 680 000 гривен для каждого.

Обо подозреваемых, двадцатилетний и двадцатипятилетний мужчина, ранее судимы не были. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194, (статья об умышленном повреждении или уничтожении имущества) ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия, совершенные группой лиц). Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, в дом Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова", во время инцидента никто не пострадал. В Офисе президента надеются на то, что удастся в скором времени установить заказчиков атаки.

Также сообщалось, что один из двух подозреваемых получил заказ на поджог дома в мессенджере и привлек к исполнению второго. Обоих полиции удалось довольно быстро задержать.