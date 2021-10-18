В Запорожье суд арестовал троих мужчин, которых недавно задержали по подозрению в серии нападений на филиалы банков и инкассаторов в 2016 году.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

По данным источников журналистов в органах, задержанные - Василий Бондаренко, Петр Плечун и Кирилл Фокша. Они являются бывшими военнослужащими и имели отношение к батальону "Азов". Их поместили в СИЗО до 14 декабря без возможности внесения залога.

Отметим, СБУ сообщила о задержании членов банды, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожье, 16 октября. Речь шла о преступной группировке, членами которой были 7 человек. Двое из них погибли в 2016 году, оказывая вооруженное сопротивление правоохранителям. Еще двоих задержали ранее. В октябре 2021 года поймали оставшихся троих членов банды. Они скрывались на базе в Донецкой области.

Напомним, в апреле 2019 года харьковская полиция задержала банду киевлян, которые семь лет грабили инкассаторов.

Также мы писали о том, что в январе 2020 года в Одессе бандиты со стрельбой ограбили инкассаторскую машину и забрали 700 тысяч гривен.