Блинкен надеется, что наступление украинской армии заставит Путина пойти на переговоры
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть надежда, что успех контрнаступления Украины вынудит Путина пойти на переговоры.
Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, Белый дом не сомневается в успехе Киева в том, что касается возвращения украинских земель, захваченных Россией, и США полны решимости продолжать оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.
Блинкен пообещал Украине новый внушительный пакет политической и практической помощи, объявления которого, по словам госсекретаря США, можно ожидать на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе.
При этом Блинкен отметил, что еще слишком рано давать оценки ходу украинского контрнаступления. Но он выразил надежду на то, что его успех заставит президента России Владимира Путина начать переговоры о прекращении агрессии.
"Успех в контрнаступлении принесет два результата: он укрепит позиции Украины за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал", - сказал Блинкен.
"В этом смысле контрнаступление действительно может приблизить мир, а не отдалить его", - добавил госсекретарь США.
Ранее "Страна" сообщала, что Блинкен объяснил роль США в глобальной политике, а также предостерег Китай от любой поддержки вторжения России.