Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть надежда, что успех контрнаступления Украины вынудит Путина пойти на переговоры.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, Белый дом не сомневается в успехе Киева в том, что касается возвращения украинских земель, захваченных Россией, и США полны решимости продолжать оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

Блинкен пообещал Украине новый внушительный пакет политической и практической помощи, объявления которого, по словам госсекретаря США, можно ожидать на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе.

При этом Блинкен отметил, что еще слишком рано давать оценки ходу украинского контрнаступления. Но он выразил надежду на то, что его успех заставит президента России Владимира Путина начать переговоры о прекращении агрессии.

"Успех в контрнаступлении принесет два результата: он укрепит позиции Украины за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал", - сказал Блинкен.

"В этом смысле контрнаступление действительно может приблизить мир, а не отдалить его", - добавил госсекретарь США.

Ранее "Страна" сообщала, что Блинкен объяснил роль США в глобальной политике, а также предостерег Китай от любой поддержки вторжения России.