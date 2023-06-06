Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ближайшие недели намерен посетить Китай. Возможно, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

По их информации, визит связан с тем, что Соединенные Штаты надеются возобновить общение с Китаем на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся напряженность в отношениях между странами.

Даты визита Блинкена в КНР все еще неизвестны, отмечает Bloomberg.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который в прошлом году тайно ездил в Украину для встреч с президентом Владимиром Зеленским, в мае посетил Китай с секретным визитом. В публикации отмечается, что поездка Бернса свидетельствует о высокой обеспокоенности Белого дома ухудшением отношений с Китаем.

Накануне Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.