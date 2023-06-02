Директор ЦРУ Уильям Бернс, который в прошлом году тайно ездил в Украину для встреч с президентом Владимиром Зеленским, в мае посетил Китай с секретным визитом.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

В публикации отмечается, что поездка Бернса свидетельствует о высокой обеспокоенности Белого дома ухудшением отношений с Китаем.

По данным источников, глава ЦРУ мог пообщаться в Пекине с представителями китайской разведки, и на встречах выступал за необходимость поддержания в рабочем состоянии каналов связи между спецслужбами государств.

Визит Уильяма Бернса в Китай состоялся параллельно с переговорами в Вене помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И, сообщает издание.

Напомним, накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал силовиков готовиться к "наихудшему сценарию" в сфере нацбезопасности.

Ранее Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.