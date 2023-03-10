Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что война России в Украине могла повлиять на мышление Китая относительно захвата Тайваня.

Об этом пишет CNN.

Во время слушаний по глобальным угрозам в Палате представителей Бернс заявил, что "никто не наблюдал более внимательно" за происходящим в Украине, чем глава Китая Си Цзиньпин.

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал за опытом Владимира Путина в Украине более внимательно, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в определенной степени протрезвел, насколько Запад смог сохранить солидарность и взять на себя некоторые краткосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", - сказал Бернс.

По словам директора ЦРУ, это то, что лидер Китая должен принять во внимание, пытаясь взаимодействовать с остальной мировой экономикой и восстановить экономический рост своей страны после пандемии COVID-19.

Ранее "Страна" писала, что в этом году Китай увеличивает военный бюджет на 7,2%. Расходы достигнут $224 млрд.

При этом, по данным CNN, китайские компании торговали с российскими оборонными компаниями под санкциями в прошлом году.