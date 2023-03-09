Следующие полгода критичны для конфликта в Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя в Украине", - сказал он во время слушаний в комитете конгресса.

Российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре прошлого года призывал президента Украины Владимира Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

Перед полномасштабным вторжением господин Бернс отправился в Киев, чтобы раскрыть планы России и "подтвердить их реальность".

Байден поручил директору ЦРУ - бывшему послу США в России - предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил, протрезвел от этой новости", - написал он.

Ранее "Страна" сообщала, что директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября находился в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Washington Post.

В Киеве Бернс "укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", сообщил изданию источник в администрации США.

Во время ракетного обстрела Киева Бернс находился в здании американского посольства. Собеседник газеты не связывает ракетный удар по Украине с визитом Бернса.