Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал "удручающей" свою встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в ноябре прошлого года.

Об этом Бернс заявил в интервью CBS.

"Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю, отражающее собственное мнение президента РФ Владимира Путина, его сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов возьмет свое", - сказал Бернс.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре прошлого года призывал президента Украины Владимира Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

Также "Страна" рассказывала, что, по мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, следующие шесть месяцев в Украине будут критическими, поскольку президент РФ Владимир Путин делает ставку на то, что "политическая усталость" от войны охватит Запад.