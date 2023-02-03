В Кремле опровергают информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал РФ территории Украины в обмен на мир.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают российские СМИ.

Спикер Кремля назвал такие утверждения "уткой".

Также в Белом доме опровергли предложения Бернса РФ по ситуации в Украине. Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт в комментарии The Newsweek заявил, что эта информация "неточная".

Напомним, газета Neue Zürcher Zeitung писала, что Россия по якобы предложенному ей плану должна получить около 20% территорий Украины и завершить войну. Но обе страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в России полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и занять еще больше территорий.

Также сообщалось, что Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев в Украине будут критическими. Глава разведывательного управления заявил, что президент РФ делает ставку на то, что "политическая усталость" от войны охватит Запад.

Кроме того, мы писали, что РФ может начать наступление к годовщине вторжения. Резников назвал два вероятных направления.