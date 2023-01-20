Директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Киеве с визитом на прошлой неделе. Главный разведчик США проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вероятных военных планах России на весну.

Об этом сообщила Washington Post ссылкой на официального представителя США и двух украинских собеседников.

Власти США подтвердили поездку.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - говорится в заявлении, которое цитирует CNN.

Напомним, в прошлый раз глава ЦРУ был в Киеве с визитом в январе 2022 года. Он встречался с президентом Украины Зеленским и пообщался с украинской разведкой. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину, сообщало СNN.

Также мы писали, что британское издание Independent сообщало, что Уильям Бернс ездил в столицу перед началом войны России с Украиной, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства.