Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус не исключил, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в военном конфликте в Украине. Не уточнив, в каком формате.

В интервью изданию Express он заявил, что прямое вступление в войну НАТО может произойти только в случае нападения на одну из стран участниц Альянса. Зато более возможен сценарий с участием иностранных военных во главе с США, но не под эгидой НАТО.

"Я думаю, что красная линия для НАТО напрямую связана с обязательством коллективной самообороны статьи 5, то есть с нападением на страну-члена НАТО. Сказав это, я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", – заявил Петреус.

При этом на вопрос, может ли конфликт перерасти в третью мировую войну, Петреус ответил:



"Нет, я не думаю, что в интересах Владимира Путина расширять войну. Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт".

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

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