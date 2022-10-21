Министр обороны РФ Шойгу провёл переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщают российские СМИ.

Согласно сообщению, министры обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

В Кремле уже заявили, что телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена нет в планах после беседы министра обороны РФ Шойгу с министром обороны США Остином.

В Пентагоне также после разговора министра обороны США Остина с Шойгу сообщили, что во время разговора Остин "подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины".

Отметим, 13 мая министры обороны США и РФ провели переговоры впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Тогда Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня в Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась ни от одного серьёзного предложения по контактам или переговорам, но "вменяемых инициатив не поступало".

Глава российского ведомства также заявлял, что если США предложат встречу Байдена и Путина на G20, Кремль "рассмотрит" такую возможность.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20.

Пресс-секретарь украинского президента также заявлял, что Зеленский еще не принял решения об участии в саммите G20.