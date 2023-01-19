19 января президент Европейского совета Шарль Мишель приехал с визитом в Киев. Он почтил память погибших в войне, возложив цветы к Стене памяти.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В своем Twitter-аккаунте он добавил, что приехал в столицу, "чтобы обсудить все направления сотрудничества". "Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель.

Кроме того, глава Евросовета уже посетил реабилитационный центр для украинских воинов.

"Потрясен мужеством ветеранов в реабилитационном центре Киева, который финансируется ЕС. Украина несокрушима", - написал он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Латвии впервые приезжал в Украину с визитом.

Также мы писали, что в январе в Киеве были с визитом мэры четырех европейских столиц.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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