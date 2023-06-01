Председатель КНР Си Цзиньпин призвал силовиков готовиться к "наихудшему сценарию" из-за осложнившегося положения в сфере национальной безопасности.

Об этом пишет CNN.

По его словам, нужно нарастить усилия по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам,

Глава Китая заявил, что сейчас существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности.

Соответственно, по его словам, руководителям нужно быть готовыми к серьезным испытаниям и к тому, что события "будут развиваться по наихудшему сценарию".

В рамках подготовки следует увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере, заявил он.

Напомним, на днях Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

А разведка США сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.