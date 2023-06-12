На южном фронте ситуация для ВСУ значительно отличается на разных участках.

Это отмечает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Так, в районе посёлка Великая Новоселка в Донецкой области украинская армия смогла взять под свой контроль сразу пять небольших населённых пунктов.

В то же время в Запорожской области продолжаются тяжёлые оборонительные бои - там, по мнению эксперта, ситуация для ВСУ менее благоприятная.

К югу от города Орехов бойцы ВСУ пытаются прорвать оборону еще с четверга, однако добиться ощутимых успехов там пока что не удалось.

По данным аналитического проекта ORYX, наступающая на данном участке фронта 47-я бригада украинской армии потеряла семь танков Leopard 2 и 17 боевых машин пехоты Bradley всего за пять дней.

При этом, по оценке Рёпке, украинская армия пока что развернула максимум пять из своих 25 бригад, подготовленных к контрнаступлению. Самые сильные подразделения и около 40 тысяч прошедших подготовку в Европе солдат по-прежнему держат в резерве.

Напомним, по данным CNN, американская разведка заявила о потере Украиной 16 БМП Bradley в боях под Запорожьем.

В своем сегодняшнем итоговом обзоре мы писали о том, что ситуация в районе Орехова и Великой Новоселки для ВСУ серьезно отличается.