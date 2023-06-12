Украина потеряла 16 бронетранспортеров Bradley, поставленных США, за последние несколько дней.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ разведки.

Известно, что 16 американских боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных, поврежденных и брошенных в последние дни, составляют почти 15% от 109 единиц этой техники, которую Вашингтон передал Украине.

Bradley около 40 лет остается главной БМП американской армии, машину разработали в конце 1970-х годов. Она заменила устаревший на то время бронетранспортер M113.

Напомним, сегодня издание The Economist сообщало, что в ходе первых ударов на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе, пытаясь штурмовать хорошо укрепленные российские позиции, усиленные средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинские военные записали видео того самого боя в Запорожской области, где, по ряду данных, ВСУ потеряли несколько машин "Брэдли" и танк "Леопард".

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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