Американская разведка заявила о потере Украиной 16 БМП Bradley в боях под Запорожьем - CNN
Украина потеряла 16 бронетранспортеров Bradley, поставленных США, за последние несколько дней.
Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ разведки.
Известно, что 16 американских боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных, поврежденных и брошенных в последние дни, составляют почти 15% от 109 единиц этой техники, которую Вашингтон передал Украине.
Bradley около 40 лет остается главной БМП американской армии, машину разработали в конце 1970-х годов. Она заменила устаревший на то время бронетранспортер M113.
Напомним, сегодня издание The Economist сообщало, что в ходе первых ударов на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе, пытаясь штурмовать хорошо укрепленные российские позиции, усиленные средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, украинские военные записали видео того самого боя в Запорожской области, где, по ряду данных, ВСУ потеряли несколько машин "Брэдли" и танк "Леопард".
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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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