Анализируем итоги 473-го дня войны в Украине.

Ситуация на Запорожском фронте

Сегодня - неделя с начала полномасштабного наступления ВСУ на южном фронте, которого официально Украина до сих пор не объявила.

Но, тем не менее, уже мало кто сомневается, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Отметим, что "Страна" писала о южном фронте как о ключевом нападении наступления ВСУ еще в начале февраля в статье "Ключевые 150 километров линии фронта". А в конце мая "Страна" прогнозировала, что наступление начнется в первые 5-10 дней июня.

Что и произошло. Наступление началось 4 июня.

То есть, наши прогнозы полностью оправдались.

Точек, где сейчас идут основные бои на южном фронте три. Западнее - у Лобкового и Пятихаток, в центре - у Вербового и Работино (на трассе между Ореховым и Токмаком), на востоке - у Времьевского выступа к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.

Ближайший к фронту стратегически значимый населенный пункт - Токмак, являющийся важным транспортным узлом, поскольку напрямую связан с Мелитополем и Бердянском. Поэтому можно предположить, что атакуя линию Вербово - Работино, ВСУ имеют своей целью именно Токмак, расположенный в 20 километрах к югу.

И, не исключено, что это на данный момент и есть главное направление на южном театре боевых действий - а остальные бои на флангах могут играть вспомогательную роль. Впрочем, учитывая логистические возможности, ВСУ смогут оперативно перебросить подкрепления туда, где зафиксирован успех. И план таким образом может измениться.

Теперь к промежуточным результатам этих боев.

На западном фланге украинские силы продвинулись в районе Лобкового. О контроле над селом приходит разная информация. Часть источников сообщает, что ВСУ контролирует село, другие - что контроля нет. Часть военных пабликов считают, что село перешло в серую зону и стало полем боя.

В центре ВСУ, как сообщали ряд украинских источников, вошли в Работино, но позже российские СМИ опубликовали видео со своими войсками в этом населенном пункте, опровергая потерю села.

В целом по Запорожской области россияне утверждают, что линия фронта не прорвана. Официальных комментариев от Украины по этому направлению пока нет.

На восточном фланге - под Великой Новоселкой в Донецкой области - украинские силы продвинулись сильнее всего, а именно - в районах Нескучного и Благодатного. Оба села, судя по всему, под контролем ВСУ со вчерашнего дня. Также сообщается, что войска Украины наступают на подступах к Урожайному и Сторожевому (тот же участок фронта).

Свои отступления россияне объясняют тем, что отход идет из населенных пунктов, которые невыгодно оборонять в силу географического положения - они находятся в низине, а рядом высоты, с которых можно наносить удары по оставленным позициям.

Карта из российских телеграмм-каналов

Пока это, отметим, только достаточно небольшие тактические продвижения, что признают и западные эксперты.

По данным "Института изучения войны", украинские силы, хоть и продолжали "ограниченные наземные атаки" в Донецкой и Запорожской областях, по состоянию на 10 июня "добились незначительных успехов".

Вопрос - какой ценой эти продвижения достигаются, особенно в районе Орехова, где, по данным западных СМИ, выстроена многоуровневая российская оборона. "Институт изучения войны" (США) пишет, что российские силы в Запорожской области ведут оборону "в соответствии с разумной тактической доктриной".

Эта доктрина требует, чтобы первый эшелон войск отражал или замедлял атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон сил контратаковал при любом прорыве противника.

Более детально этого вопроса коснулось издание The Telegraph.

Оборона, по словам собеседника из украинской разведки, построена по "трехлинейной системе" с различными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать около 30 километров. Всего линия на юге имеет длину в 965 км.

Как видно по приведенной ниже карте, если даже украинские войска прорывают первую линию обороны, то тут же упираются во вторую линию, останавливаясь перед ней. После чего россияне начинают контратаки, а еще и наносят удары по флангам. Также важный момент - что россияне ждали изначально наступления на этом направлении, а потому атаки украинских войск не стали для них неожиданностью. Отсюда и видео с пораженной украинской техникой, включая танки Леопард и прочую западную бронетехнику.

На спутниковых снимках видны глубокие траншеи как в сельхозугодьях, так и в посадках, которые используются для маскировки артиллерийских позиций.

В начале идут минные поля, затем окопы для пехоты, позади нее - "зубы дракона" и противотанковые рвы. За ними следуют снова позиции пехоты и далее - артиллерии. Каждая полоса такой защиты имеет глубину от 700 метров до километра постреливаемого пространства.

"У них невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет трудно сломать их линию обороны. Нам следует поучиться у нашего врага, как они строят свои окопы, потому что у них это отлично получается. Они используют специализированные транспортные средства, а не только руки", — сказал The Telegraph один из командиров Нацгвардии по имени Сергей.

"Россияне сражаются лучше, чем ожидалось" - статью под таким заголовком выпустила немецкая газета Bild. Итоги контрнаступления Украины на юге страны, по ее оценке, вызвали "отрезвление".

Итого, если резюмировать: за неделю боев на юге ВСУ имеют некоторыми продвижение на фронте, но пока это нельзя назвать прорывом - местами взломана только первая линия обороны противника. Однако и там позиции нестабильны - идут постоянные атаки и контратаки. В начале недели, например, украинские войска заняли Новодонецкое (населенный пункт в Донецкой области), но затем этот населенный пункт потеряли в результате контратаки россиян. А воевавшие там бойцы ВСУ записали видео в котором заявили, что их бросили на плохо подготовленные позиции без точной оценки ситуации на передовой, в результате они попали под огонь и были вынуждены отступить.

Также примечательно, что вчера появилось немало видео с российской стороны об ударах FPV-дронами по украинской технике. Видимо, эти дроны, которыми уже давно активно пользуются ВСУ, теперь начали массово применять и россияне.

В целом все очень напоминает, как мы уже писали, ситуацию во время наступления ВСУ в Херсонской области на правом берегу. Когда крупных прорывов у ВСУ не было (за исключением случая обрушения северного фланга в начале октября 2022 года), а украинская армия местами вклинивалась в оборону российских войск, но сталкивалась с сильным сопротивлением и останавливала продвижение. После чего шли длительные позиционные бои. В конце концов россияне сами ушли с правого берега. Но не из-за прорыв фронта украинской армией, а из-за проблем с логистикой из-за ударов по мостам через Днепр. Н а южном фронте таких проблем с мостами нет. А потому вряд ли российские войска оттуда будут уходить по своей воле.

Тем временем, сегодня появились видео, выпущенные украинскими военными из освобожденных деревень. И, надо думать, они выходят не без ведома политического руководства страны. Ближе к вечеру ситуацию прокомментировало Минобороны Украины. Оно официально подтвердило освобождение двух сел на юго-западе Донецкой области: Благодатного и Макаровки.

"На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", - заявила Маляр.

Отметим, что это первое официальное подтверждение наступательных действий на юге. Но при этом происходящее полномасштабным наступлением украинские власти пока не называют.

Об информационном сопровождении наступления стоит сказать отдельно.

Минобороны Украины сегодня выпустило ещё один ролик на тему «планы любят тишину». В ролике сидит молчащий глава ГУР Кирилл Буданов и в конце идет надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».

Чем может объясняться «информационная тишина» Киева относительно наступления на юге? Изначально украинские власти создали от него очень высокие ожидания в обществе и потому, вероятно, сейчас опасаются эффекта сильного разочарования, если наступление официально объявят, а его видимых результатов долгое время не будет. И ждут, когда появятся первые успехи, чтоб тогда и заявить о начале судьбоносной битвы. Если же успехов достичь не удастся, то всегда можно будет сказать, что никакого наступления и не было, а была, например, «борьба за тактическую инициативу» или «бои на истощение с перемалыванием сил противника». А «настоящее наступление еще только готовится, ждем самолеты и ракеты».

Что же до развития ситуации - здесь обсуждается сейчас два основных варианта. Первый - наращивание украинского давления на южном фронте. Либо удар где-то еще, по менее эшелонированным позициям российской обороны.

В контексте этого сценария обсуждается и вероятный поход на Энергодар, который, по сообщениям, западных СМИ, является одной из первоочередных целей ВСУ (это позволит создать плацдарм на левом берегу Днепра в тылу у запорожской группировки противника).

В этой связи многие задаются вопросом, не сможет ли пересыхание Каховского водохранилища (по данным украинских властей оно усохло уже на 70%) облегчить Украине десант на Запорожскую АЭС.

По прогнозам украинских гидрологов, водохранилище усохнет до размеров русла Днепра с глубиной около трех метров и шириной, вероятно, около 300-400 метров. Можно ли наступать по такой местности - вопрос открытый: поскольку все равно перед российскими позициями остается четыре километра открытой территории - котлована бывшего водохранилища - которую, вероятно, придется преодолевать в том числе и по воде. При этом возможности ударов артиллерии в этом районе из-за наличия там атомной станции ограничены.

Три пути Пригожина

В России вчера сделали попытку поставить под контроль ЧВК "Вагнер".

Шойгу издал приказ, по которому все "добровольческие отряды" России должны до 1 июля подписать контракт с минобороны. "Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус", - говорится на сайте российского минобороны.

То есть, по сути "вагнеровцев" обязали до 1 июля легализоваться при МО РФ (формально частные военные компании в России и ранее были запрещены).

Вчера минобороны РФ заявляло, что в России действует более 40 "добровольческих формирований". Но понятно, что адресован приказ в основном одному из них - "Вагнеру".

Однако Пригожин отказался подписывать контракт с минобороны РФ.

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений. То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "помогите", - заявил Пригожин.

На вопрос кому подчиняется ЧВК "Вагнер" и сам Пригожин он ответил, что верховному главнокомандующему РФ (то есть, Путину).

"Полностью подчиняется верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ЧВК "Вагнер" согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным", - заявил куратор "Вагнера".

В ответах Пригожина обращает на себя внимание фраза: "то, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы".

И это действительно может быть стратегией минобороны в отношении "Вагнера": "не хотите подписывать с нами контракт, ну и не надо. Но тогда ни денег, ни оружия от нас не получите (а ЧВК "Вагнер" финансируется и вооружается за счет государства). И задачи на фронте, соответственно, выполнять ЧВК также не будет".

В таком случае дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер" будет туманной. Потому что за счет чего тогда жить Пригожину и его наемникам - непонятно.

И по итогу перед Пригожиным будет выбор из нескольких вариантов.

Во-первых, просто сидеть и ждать в надежде на то, что ситуация для российской армии на фронте резко ухудшится и "вагнеровцев" снова позовут на помощь. О таком варианте в своем комментарии говорит и Пригожин: "когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой помогите". Впрочем, не факт, что прибегут и позовут. А если долго ждать, то можно вообще ЧВК потерять - за время "простоя" наемники, оставшись без дела и денег, могут постепенно разбежаться по другим "добровольческим формированиям" или просто "уйти из бизнеса".

Во-вторых, перенести свою активность в Африку или еще куда-нибудь за границу, отказавшись от политических амбиций в России.

В-третьих, начать резко повышать ставки, направившись самовольно, например, в Белгородскую область, захватив по дороге склады с оружием и начать качать права. Впрочем, в последнем случае это будет прямой мятеж. И не против Шойгу, а уже против Путина, которому Пригожин старается демонстрировать подчеркнутую лояльность. И пока трудно сказать, готовы ли на это идти Пригожин и его ЧВК.