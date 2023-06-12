За прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь освобожденной территории – 90 кв. км.

Напомним, на днях Анна Маляр заявила, что украинское командование будет сообщать о взятии населенных пунктов после того, как там закрепятся ВСУ.

Сегодня издание The Economist написало, что Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе в ходе наступления.

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации на фронте в сегодняшнем итоговом материале.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.