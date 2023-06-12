Газета The Wall Street Journal проанализировала первые итоги украинских контратак на юге.

Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

"Их было больше, чем мы ожидали", - сказал 35-летний командир взвода 21-й механизированной бригады Украины, принимавший участие в штурме под Ореховом на юге Запорожской области.

"По его словам, его немецкий танк "Леопард 2" уничтожил русскую пехоту, но на смену им пришла другая шеренга солдат, а затем еще одна. Мимо пронеслись реактивные гранаты. Некоторые отскочили от танка. Поля были усеяны минами", - говорится в статье.

Успехи под Ореховым "оказались меньше, чем ожидалось". Первые украинские атаки потерпели неудачу, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.

Механик танков 21-й украинской бригады сказал, что другие танки получили значительные повреждения, но были вывезены с поля боя. Один солдат был тяжело ранен, пытаясь помочь вернуть "Леопард".

При этом ВСУ продвинулись восточнее, освободив деревни у города Великая Новоселка.

По словам военных аналитиков, первые линии обороны россиян предназначены для удержания украинцев достаточно долго, чтобы Москва могла определить, где Киев планирует свой главный удар, и развернуть резервы.

Одновременно задача Киева - "сбить россиян с толку относительно того, где будет проходить главный удар", считает бывший командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. По его мнению, такой удар еще не был нанесен.

"Когда основной удар украинского наступления наступит, в нем, вероятно, будут задействованы соединения с несколькими сотнями танков и боевых машин пехоты", - говорится в статье.

Напомним, накануне Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.

Кроме того, вчера украинские военные показали видео из освобожденного села Нескучное под Донецком.

А сегодня ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области.