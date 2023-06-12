The Wall Street Journal проанализировала первые итоги контрнаступления ВСУ на юге
Газета The Wall Street Journal проанализировала первые итоги украинских контратак на юге.
Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
"Их было больше, чем мы ожидали", - сказал 35-летний командир взвода 21-й механизированной бригады Украины, принимавший участие в штурме под Ореховом на юге Запорожской области.
"По его словам, его немецкий танк "Леопард 2" уничтожил русскую пехоту, но на смену им пришла другая шеренга солдат, а затем еще одна. Мимо пронеслись реактивные гранаты. Некоторые отскочили от танка. Поля были усеяны минами", - говорится в статье.
Успехи под Ореховым "оказались меньше, чем ожидалось". Первые украинские атаки потерпели неудачу, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.
Механик танков 21-й украинской бригады сказал, что другие танки получили значительные повреждения, но были вывезены с поля боя. Один солдат был тяжело ранен, пытаясь помочь вернуть "Леопард".
При этом ВСУ продвинулись восточнее, освободив деревни у города Великая Новоселка.
По словам военных аналитиков, первые линии обороны россиян предназначены для удержания украинцев достаточно долго, чтобы Москва могла определить, где Киев планирует свой главный удар, и развернуть резервы.
Одновременно задача Киева - "сбить россиян с толку относительно того, где будет проходить главный удар", считает бывший командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. По его мнению, такой удар еще не был нанесен.
"Когда основной удар украинского наступления наступит, в нем, вероятно, будут задействованы соединения с несколькими сотнями танков и боевых машин пехоты", - говорится в статье.
Напомним, накануне Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.
Кроме того, вчера украинские военные показали видео из освобожденного села Нескучное под Донецком.
А сегодня ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области.