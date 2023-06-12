ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области.

Об этом сообщает 35-я бригада морской пехоты.

Сообщается, что штурм начали около 5 утра. Силы РФ ответили артиллерийским огнем, но он был подавлен. Во время освобождения было убито около 50 военных РФ, четверо были взяты в плен.

Это село находится на все том же Времьевском выступе, где и освобожденные вчера Благодатное и Нескучное, откуда позавчера отступили российские войска. Сторожевое находится практически между этими двумя селами.

Ранее мы писали о том, что украинские военные показали видео из освобожденного села Нескучное под Донецком.

А также, что Министерство обороны подтвердило освобождение ВСУ двух сел на юге.

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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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