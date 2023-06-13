Соединенные Штаты уже завтра могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью до 325 миллионов долларов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бэбб со ссылкой на неназванного чиновника.

Новая военная помощь США будет выделяться по механизму Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно с военных складов американской армии.

По данным "Голоса Америки", в пакет войдут боевые машины пехоты Bradley и Stryker, "которые могут заменить уже поврежденные или уничтоженные", а также боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS.

Всего лишь несколько дней тому США сообщили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,1 млрд долларов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны США, новый пакет военной помощи от США включает важные средства ПВО и боеприпасы.

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у администрации США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделять деньги Украине до осени 2023 года.

Запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен надеется на успех контрнаступления Украины, который вынудит Владимира Путина пойти на переговоры.