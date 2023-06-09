США продолжают снабжать Украину вооружениями. Фото: Pixabay

США сообщают о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,1 млрд долларов.

Об этом информирует в пятницу, 9 июня, пресс-служба Министерства обороны США.

Новый пакет военной помощи от США включает важные средства ПВО и боеприпасы.

Сообщается, что в поставку войдут:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • системы ПВО и ракеты HAWK;
  • 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
  • беспилотные системы Puma;
  • боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой.

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

США предоставят Украине военную помощь

Напомним, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у администрации США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделять деньги Украине до осени 2023 года. Запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется.

А накануне президент США Джо Байден пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на сомнения в Конгрессе.

Ранее мы писали, что США предоставят финансовую помощь пострадавшим в результате затопления Херсонской области. Программа будет действовать три месяца, на нее выделят 608 тысяч долларов. Предполагается, что помощь получит тысяча домохозяйств.

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