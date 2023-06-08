В Конгрессе США выражают сомнения относительно целесообразности продолжения поддержки Киева, однако американский президент Джо Байден обещает сохранить помощь Украине.

Об этом Байден сказал в четверг, 8 июня, на брифинге с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Белом доме.

"Поддержка Киева будет обеспечена, даже несмотря на то, что слышны некоторые голоса на Капитолийском холме, которые выражают сомнения относительно целесообразности продолжения поддержки Украины", – заявил президент США.

"Я предложил людям представить, что произойдет, если мы не будем поддерживать Украину. Вы что думаете, что Россия остановится в Киеве? Вы думаете, на этом все остановится? Я думаю, что нет. Думаю, что большинство согласны со мной, что на этом все не остановится", – добавил Байден.

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у администрации США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделять деньги Украине до осени 2023 года. Запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется.

Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что союзники выделят Украине военную помощь на 65 миллиардов долларов.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что прекращение военной поддержки Киева со стороны Запада приведет к быстрому окончанию конфликта в Украине, однако в результате страна потеряет свою независимость.