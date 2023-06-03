Президент Словакии допустила прекращение поддержки Украины после парламентских выборов
Президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция ее страны может превратиться в подобную позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и приведет к ослаблению поддержки Украины.
Об этом она заявила в комментарии Politico.
Чапутова добавила, что в случае победы на выборах популистских партий внешнеполитическая позиция Словакии может стать похожей на позицию венгерских властей.
По ее словам, это может привести к ослаблению поддержки Украины.
"Я вижу не только поляризуемость, но и фрагментированность нашего общества", – сказала Чапутова, добавив, что Словакия "переживает очень сложный период".
Ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо пообещал заблокировать поставки оружия Украине и планы ЕС по санкциям против России в случае своей победы на внеочередных выборах в сентябре 2023 года.
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