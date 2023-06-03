Президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция ее страны может превратиться в подобную позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и приведет к ослаблению поддержки Украины.

Об этом она заявила в комментарии Politico.

Чапутова добавила, что в случае победы на выборах популистских партий внешнеполитическая позиция Словакии может стать похожей на позицию венгерских властей.

По ее словам, это может привести к ослаблению поддержки Украины.

"Я вижу не только поляризуемость, но и фрагментированность нашего общества", – сказала Чапутова, добавив, что Словакия "переживает очень сложный период".

Ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо пообещал заблокировать поставки оружия Украине и планы ЕС по санкциям против России в случае своей победы на внеочередных выборах в сентябре 2023 года.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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