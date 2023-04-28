Экс-премьер Словакии Роберт Фицо обещает заблокировать поставки оружия Украине и планы ЕС по санкциям против России в случае своей победы на внеочередных выборах в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" (SMER) лидирует в опросах сред словаков и имеет поддержку на уровне 20%, отмечает агентство. Бывший премьер получил высокие рейтинги, в том числе критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявил Фицо.

На этой неделе Фицо встретился с послами США, Великобритании и ЕС и изложил свои цели внешней политики. Он заявил, что если вернется на должность, то Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

"Введение Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, и поэтому у нас есть серьезная проблема с этим. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией", - сказал Фицо.

В середине января Венгрия заблокировала военную помощь Евросоюза Украине почти на 500 миллионов евро.

Правда, через несколько дней стало известно, что Будапешт не будет блокировать выделение Украине этих денег.