Президент Словакии Зузана Чапутова приняла прошение об отставке премьер-министра страны Эдуарда Хегера.

Об этом Хегер заявил в воскресенье, 7 мая, после встречи с Чапутовой в президентском дворце, пишет Aktuality.

Вместе с премьером уйдет в отставку и все правительство.

Сообщается, что Хегер попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался с момента недавнего ухода из правительства двух министров. Руководитель Департамента сельского хозяйства Самуэль Влчан ушел в отставку из-за субсидии, которую его семейная компания получила от Министерства окружающей среды. А глава МИД Словакии Растислав Качер ушел после неординарного выступления Эдуарда Хегера на RTVS, которое он назвал "ужасной чушью".

Тем временем Зузана Чапутова в заявлении для СМИ сообщила о том, что главой нового правительства Словакии станет вице-глава Национального банка Словакии Людовит Одор, пишет издание "Правда".

По ее словам, правительство, которое появится в результате сентябрьских досрочных выборов, будет формироваться в течение нескольких недель, и поэтому "полгода – это довольно длительное время для правительства экспертов, чтобы стабилизировать ситуацию в Словакии".

С 2018 года Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка. Он является этническим венгром, уроженцем города Комарно, где проживает большая венгерская община. В прошлом в Словакии были несколько министров венгерской национальности, а Бела Бугар был вице-спикером парламента, но венгр еще никогда не возглавлял словацкое правительство.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Словакии парламент проголосовал за вотум недоверия правительству, поддерживающему Украину. Правительство Хегера утратило поддержку большинства в сентябре, когда из правящей коалиции вышла либертарианская партия SaS.

В том же сентябре в столице Словакии Братиславе прошел массовый митинг с требованиями снижения цен и проведения референдума о досрочных выборах правительства страны.