Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан страны в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на пресс-секретаря Чапутовой Мартина Стрижинца.

По словам Стрижинца, в общей сложности президент издала 26 разрешений на службу в иностранной армии.

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент издала в общей сложности 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - отметил он.

Издание отмечает, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды армии другой страны. В частности, нарушителям грозит от 2 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 10 лет в условиях военного положения. Однако эта норма не действует, если человек имеет второе гражданство или проходит службу в стране, являющейся членом НАТО.

Однако проходить военную службу в вооруженных силах иностранного государства все же можно, но для этого необходимо получить разрешение от президента. Процедура получения такого разрешения длительна, заявление на него должно подаваться не позднее чем за 90 дней до запланированного отъезда на службу.

Президент Словакии четко не выражала ни поддержки, ни нежелания давать разрешения на службу в ВСУ, сообщает СМИ и добавляет, что Чапутова лишь указывала на сложность этого процесса.

Напомним, Словакия готова отправить Украине свои истребители МиГ-29.

Также Словакия отправит Украине пакет помощи, включающий систему разминирования и около 300 генераторов.