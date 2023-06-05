Нацистские символы на линии фронта в Украине могут подорвать международную поддержку Киева.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Нашивка с изображением черепа и скрещенных костей, которую носили охранники концлагерей, и символ, известный как "Черное солнце", теперь с некоторой регулярностью появляются на униформе солдат, сражающихся на передовой", - говорится в статье.

Газета напоминает, что фото таких нашивок периодически публиковались в том числе на официальных ресурсах Украины и союзников по НАТО, но потом их оттуда "незаметно удалили".

"На каждой фотографии украинцы в форме носили нашивки с символами, которые стали печально известными в нацистской Германии", - говорится в статье. Там указывается, что эти снимки публиковались украинским Генштабом и аккаунтом НАТО в Twitter.

В частности, приводятся несколько фотографий с "Мертвой головой" (Totenkopf) - черепом и скрещенными костями на униформе бойцов ВСУ.

"Двойственное отношение Украины к этим символам, а иногда даже их принятие, рискует дать новую, мейнстримную жизнь иконам, которые Запад пытался уничтожить более полувека", - пишут авторы материала.

"Люди в Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины. Я думаю, что украинцы должны все больше осознавать, что эти изображения подрывают поддержку страны", - считает Майкл Колборн, исследователь Bellingcat, изучающей международные ультраправые движения.

Ранее мы писали, что Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС "Галичина" не принадлежит к нацистской.

А три года назад в Калуше наградили ветерана дивизии СС "Галичина". Во время церемонии он расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.