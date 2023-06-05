На Западе замечают нацистскую символику в Украине. Фото: The New York Times

Нацистские символы на линии фронта в Украине могут подорвать международную поддержку Киева.

Об этом пишет газета The New York Times. 

"Нашивка с изображением черепа и скрещенных костей, которую носили охранники концлагерей, и символ, известный как "Черное солнце", теперь с некоторой регулярностью появляются на униформе солдат, сражающихся на передовой", - говорится в статье. 

Газета напоминает, что фото таких нашивок периодически публиковались в том числе на официальных ресурсах Украины и союзников по НАТО, но потом их оттуда "незаметно удалили". 

"На каждой фотографии украинцы в форме носили нашивки с символами, которые стали печально известными в нацистской Германии", - говорится в статье. Там указывается, что эти снимки публиковались украинским Генштабом и аккаунтом НАТО в Twitter. 

В частности, приводятся несколько фотографий с "Мертвой головой" (Totenkopf) - черепом и скрещенными костями на униформе бойцов ВСУ. 

"Двойственное отношение Украины к этим символам, а иногда даже их принятие, рискует дать новую, мейнстримную жизнь иконам, которые Запад пытался уничтожить более полувека", - пишут авторы материала.

"Люди в Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины. Я думаю, что украинцы должны все больше осознавать, что эти изображения подрывают поддержку страны", - считает Майкл Колборн, исследователь Bellingcat, изучающей международные ультраправые движения.

На Западе замечают нацистскую символику на форме ВСУ

Ранее мы писали, что Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС "Галичина" не принадлежит к нацистской.

А три года назад в Калуше наградили ветерана дивизии СС "Галичина". Во время церемонии он расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.

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