Популярную немецкую певицу, модель и телеведущую Мелани Мюллер будут судить за нацистское приветствие.

Об этом сообщают Новости Германии.

Следователи ссылаются на инцидент, произошедший в ночь на 18 сентября 2022 года в одном из клубов Лейпцига. В сети появилось видео, как Мюллер восемь раз вскинула правую руку в нацистском приветствии во время вечеринки. Она заявила, что просто разогревала публику и "зигу" не кидала.

В результате расследования прокуратура все же выдвинула ей обвинения в использовании неконституционной символики. Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы.

Также выяснилось, что клуб, где было снято видео, связан с неонацистами, а публика в ответ на жесты певицы кричала: "Зиг хайль!".

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