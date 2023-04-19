Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов вплоть до 2020 года.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном бюджетным комитетом Сената США.

"Credit Suisse, по-видимому, вел счета, подавляющее большинство которых ранее не разглашалось, по крайней мере 99 лиц, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.

70 аргентинских счетов с вероятными связями с аргентинскими нацистами были открыты в Credit Suisse после 1945 года, и по крайней мере 14 из этих счетов оставались открытыми в 21 веке, а некоторые даже в 2020 году.

AlixPartners выявила 21 учетную запись из списка печально известных высокопоставленных нацистов, предоставленного SWC, в том числе одну, которая принадлежала нацистскому командиру, осужденному в Нюрнберге, и еще одну, принадлежащую командиру СС, который был осужден. Счет осужденного командира оставался открытым до 2002 года, но банк еще не предоставил информацию об активах с этого счета или с 85 других идентифицированных счетов.

У банка были счета, принадлежащие немецкому руководителю, которого судили и оправдали в Нюрнберге, и нацистскому ученому, который находился в заключении во время Нюрнбергского процесса, среди других счетов, которые банк ранее не обнаружил.

У старшего офицера СС и представителя нацистской компании Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH (DWB) был счет в банке", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что тонущий швейцарский банк Credit Suisse может пострадать от санкций Соединенных Штатов против Российской Федерации. Два крупнейших банка Швейцарии - Credit Suisse и UBS - находятся под "пристальным вниманием" минюста США, который расследует помощь российским олигархам в уклонении от санкций.

Недавно на фоне банкротств американских банков в Швейцарии начал тонуть второй по размеру банк Credit Suisse AG, основанный еще в 1856 году.