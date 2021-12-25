В Аргентине, куда после поражения в Великой Отечественной войне массово сбегали нацистские преступники, обнаружили подробную информацию об этих беглецах.

Об этом передает YahooNews со ссылкой на нью-йоркский Центр Симона Визенталя.

Документ, содержащий детальные данные 12 000 сбежавших нацистов, был обнаружен в старом хранилище в бывшей штаб-квартире нацистов в Буэнос-Айресе. Несколько страниц из него уже обнародованы пресс-службой Центра Симона Визенталя, занимающегося розыском нацистских преступников по всему миру.

Расследователи также сообщили, что у многих из обнаруженных преступников были счета в швейцарских банках, что проливает новый свет на финансы нацистов, похищенные ими на оккупированных территориях.

В заявлении Центра говорится: "Мы считаем, что на этих давно бездействующих счетах (в Швейцарии - Ред.) хранятся денежные средства, украденные у жертв-евреев".

После разгрома в 1945 году известные нацисты бежали из континентальной Европы с помощью системы маршрутов "крысиные тропы".

Крысиные тропы

Эти маршруты представляли собой систему путей эвакуации нацистов и других пособников Гитлера, бежавших из Европы после Великой Отечественной войны. Часть из них были проложены тайной организацией бывших членов СС, известной по аббревиатуре "OdeSSa" (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen).

В 1930-1932 годах в Аргентине существовал пронацистский военный режим во главе с президентом Хосе Феликсом Урибуру по прозвищу "Фон Пепе" и его преемником Агустином Педро Хусто в 1932-1938 годах.

Генерал аргентинской армии Хуан Перон, который позже стал президентом Аргентины на три срока, тайно приказал дипломатам и офицерам аргентинской разведки выявить и поддерживать эти пути, впоследствие названные "крысиные тропы".

Сообщается, что эти маршруты, проходящие в основном через порты Испании и Италии, были разработаны так, чтобы переправить тысячи бывших офицеров СС и членов нацистской партии из Европы в Южную Америку.

Аргентина была связана с нацистами из-за тесных культурных связей страны с Германией, Испанией и Италией. В Испании пронацистский режим генерала Франко сохранялся до 1975 года.

В рассекреченных отчетах и архивах утверждается, что богатые немцы и аргентинские бизнесмены немецкого происхождения были готовы оплатить функционирование "крысиных троп".

Где деньги нацистов

Центр Визенталя, опубликовавший найденные документы о 12 000 беглых нацистов в Аргентине, утверждает, что аргентинские банки, имеющие связи с Германией, брали деньги, украденные у жертв нацистов, и переводили их в то, что тогда называлось Schweizerische Kreditanstalt, ныне известное как крупный швейцарский банк Credit Suisse.

В ответ на запрос журналистов AFP в Credit Suisse заявили, что "в период с 1997 по 1999 год независимая комиссия экспертов под председательством Пола А. Волкера провела расследование Credit Suisse и 60 других швейцарских банков с целью выявления счетов, которые могут принадлежать жертвам нацистских преследований".

Также из Центра Визенталя попросили Credit Suisse идентифицировать неактивные банковские счета, заявив в письме в этот швейцарский банк, что считают весьма вероятным, что на этих неактивных счетах хранятся денежные средства, похищенные у жертв нацистов, в особенности - евреев.

По данным Центра Визенталя, NSDAP/AO – или Немецкая национал-социалистическая партия/Иностранная организация – официально насчитывала 1400 членов и более 12 000 поддерживающих членов из других пронацистских групп и организаций.

"В их число входили такие немецкие компании, как IG Farben (поставщик газа Циклон-Б, используемого в газовых камерах концлагерей нацистов - Ред.) и финансовые организации, такие как "Banco Alemán Transatlántico" и "Banco Germánico de América del Sur.". Эти два банка, по-видимому, служили для нацистских переводов на пути в Швейцарию", - объяснил директор по международным отношениям Центра Визенталя Шимон Самуэльс.

По данным центра Визенталя, специальная комиссия, созданная Ортисом, выявила в Аргентине так называемый нацистский союз Nazi Union Alemana de Gremios или German Union of Syndicates, в котором было много имен сторонников нацистов в стране. Затем военный переворот в 1943 году привел к власти в Буэнос-Айресе пронацистский режим, который приказал сжечь выводы комиссии.

Также агенты Международной организации уголовной полиции (Интерпола) обнаружили большую коллекцию нацистских артефактов от музыкальных инструментов до изображений Гитлера, спрятанных в секретной комнате в Аргентине.

Кто сбежал в Южную Америку

Одним из беглых нацистов был Йозеф Менгеле по прозвищу "Ангел смерти", проводивший эксперименты среди заключенных в концлагере "Освенцим". Он скрывался в Аргентине, а затем бежал в Бразилию, где и умер.

Йозеф Франц Лео Шваммбергер, член СС, отвечавший за три трудовых лагеря в еврейских гетто оккупированной нацистами Польши во время Великой Отечественной войны, также бежал в Аргентину.

После обнаружения в Южной Америке и последующей экстрадиции в Германию он был приговорен земельным судом Штутгарта к пожизненному лишению свободы за убийство в семи случаях и пособничество в убийстве 650 человек. В преклонном возрасте Шваммбергер скончался в тюрьме в Германии.

Вальтер Рауфф, который считается изобретателем газовых камер, использовавшихся для убийства миллионов евреев, бежал в Кито (Эквадор), прежде чем прибыть в Чили. Там он, согласно открытым источниками, скончался от рака либо сердечного приступа.

Большинство нацистов, отправившихся в Аргентину, старались держаться сдержанно, опасаясь последствий, если они будут выявлены охотниками на нацистов. Например, Адольф Эйхман, один из архитекторов Холокоста, был схвачен на улице в Буэнос-Айресе группой агентов "Моссада" и вывезен в Израиль, где его судили и казнили.

Но, к сожалению, некоторые вообще избежали земного суда за свои преступления.

После недавнего открытия архивов Ватикана профессор Университета Мюнстера сказал в интервью "DW": "Это невероятная возможность ответить на несколько нерешенных вопросов той эпохи и огромная задача. Мы говорим о 300 000-400 000 документов по 1000 страниц каждый". В этих архивах также могут содержаться данные о некоторых бежавших нацистах.

Документы аргентинских нацистов. Источник: Yahoo.News

Как сообщала "Страна", в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против неё проголосовали только представители Украины и США.

Также мы писали, что обнародованы факты того, что Гитлер умер законченным и разбитым наркоманом.

Напомним фоторепортаж "Страны" о том, как в столице Германии массово отметили День Победы 9 мая.