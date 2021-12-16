Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Об этом сообщает в Twitter российская миссия при ООН в четверг, 16 декабря.

За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против были только Украина и США.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе, в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".



Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма - в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Кроме того, резолюция осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе против героизации нацизма. Источник: Twitter/ООН

Ранее "Страна" сообщала, что в День освобождения Киева от нацистов Зеленский написал о "бездушности" командования советских войск.

Также мы писали, что 28 октября премьер-министр Денис Шмыгаль почтил память павших во Второй мировой войне в День освобождения Украины. В своем посте в социальной сети политик рассказал, что страну освободила не Красная Армия, а антигитлеровская коалиция.