​​У президента США Джо Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Владимира Путина.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине.

Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий.

Чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников.

Один из чиновников Госдепа рассказал, что отсутствие ответа от России повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который призывает администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.

Напомним, что на днях Байден дал понять, что США еще могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Также Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.