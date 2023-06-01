США с 1 июня прекращают передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор об СНВ.

Об этом заявили в Госдепартаменте.

Также там сообщили, что отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерены выдавать новые.

Напомним, что в феврале Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре об СНВ.

А в мае республиканцы внесли в Конгресс проект закона о выходе США из ДСНВ. Авторами документа, получившего название "Нет новому договору о СНВ", выступили сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марк Рубио, Кевин Креймер и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Им предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

Республиканцы еще во времена Дональда Трампа выступали за выход из СНВ-3, так как, по их мнению, выигравшей стороной от договора является Китай, для которого наращивание вооружений не ограничено.