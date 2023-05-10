Россия, похоже, выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИД Сергея Рябкова представителем на переговоры по денонсации ДОВСЕ.

Российские СМИ пишут, что расторжение этого договора могут через неделю рассмотреть в Думе.

Договор был подписан в ноябре 1990 года и устанавливал равновесие вооруженных сил 16 государств НАТО с одной стороны и шести стран-участниц Варшавского договора - с другой.

Позже договор был переподписан Российской Федерацией. Он ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения РФ и НАТО и, таким образом, препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям.

Россия приостановила свое участие в нем еще в 2007 году, обвинив НАТО в расширении. Теперь Москва хочет из договора полностью выйти.

Напомним, ранее Россия уже приостановила участие в договоре с США о контроле за ядерным оружием.

При этом в России назвали условие, при котором возможно возобновление договора о ядерном оружии. В Кремле заявили, что не будут возобновлять участие в договоре, если Вашингтон не прислушается к их позиции.