Появилась реакция Кремля на решение Киеврады расторгнуть договор аренды земли с посольством России в Киеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они примут "соответствующие меры" и в отношении украинского посольства в Москве, пишут российские СМИ.

Напомним, 6 апреля депутаты Киевского городского совета инициировали расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству России.

Ранее мы писали, что перед посольством России в Берлине установили подбитый у Бучи танк "как напоминание о войне в Украине". В Лондоне улицу перед посольством России выкрасили в цвета украинского флага. А власти Риги установили на здании посольства Российской Федерации новое название улицы - Независимости Украины.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.