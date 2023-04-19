Посольство Украины в Тель-Авиве призвало Министерство культуры и спорта Израиля отменить начавшийся в Хайфе чемпионат Европы по самбо, поскольку в нем принимают участие сборные России и Беларуси, а спонсором выступает, в частности, подсанкционная "Роснефть".

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

"Предоставление двум преступным режимам широкой арены является оскорблением сотен тысяч граждан Украины... Украина призывает израильскую сторону принять все необходимые меры для отмены турнира и его бойкота", - говорится в заявлении.

Напомним, что 13 апреля Министерство молодежи и спорта издало официальный приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых выступают российские и белорусские атлеты.

Ранее мы писали, что после допуска россиян и белорусов Франция отказалась проводить этап мирового первенства по фехтованию.

А Польша отменила Кубок мира по женской рапире из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов.

Также "Страна" рассказывала, что лучшие украинские шахматистки отказались от участия в турнире, на котором выступят россиянки.