Министерство молодежи и спорта издало официальный приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых выступают российские и белорусские атлеты.

Документ опубликовал народный депутат Жан Беленюк в своем Telegram-канале.

Согласно документу, чиновникам министерства поручено мониторить соревнования и в случае нарушения приказа делать представление на лишение федерации по данному виду спорта статуса национальной, который дает право на госфинансирование.

Этот приказ Минмолодежи и спорта о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых участвуют россияне или белорусы, уже вызвал волну недоумения в соцсетях.

Дело в том, что УЕФА изначально не запретил белорусам участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, а также в клубных еврокубковых турнирах, и недавно подтвердил это решение.

Теперь же, согласно приказу Министерства, украинская сборная должна сняться с отбора Евро-2024, а украинские клубы не должны подавать заявку на участие в еврокубках следующего сезона.

Напомним, еще в конце марта правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.

Ранее мы писали, что в футбольных еврокубках нынешнего сезона участвовали как украинские, так и белорусские команды. При этом и на следующий сезон УЕФА не ввел запрет для белорусов. В то же время в организации заявили, что возвращение России в европейские турниры пока невозможно.

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