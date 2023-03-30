Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.

Об этом сообщил в четверг, 30 марта, министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

За нарушение этого решения спортивные федерации могут утратить статус государственных.

"Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критерий может быть основанием для лишения федераций статуса национального", - сказал Немчинов.

Напомним, сегодня Международный олимпийский комитет вновь отложил решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Глава Комитета Томас Бах заявил, что решение будет принято не раньше, чем за год до начала турнира.

Ранее мы писали, что более 30 стран призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

В то же время МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.