Международный олимпийский комитет вновь отложил решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Глава Комитета Томас Бах заявил, что решение будет принято не раньше, чем за год до начала турнира.

Церемония открытия летней Олимпиады состоится 26 июля 2024 года. То есть решение стоит ожидать не раньше июля этого года.

Напомним, сборная Германии не собирается бойкотировать Олимпиаду 2024 в Париже, независимо от проблем с Россией.

Сейчас обсуждается идея допустить к участию в Олимпиаде-2024 спортсменов из России и Беларуси под нейтральными флагами. Украина и более 30 стран призвали МОК не делать этого.

Бах заявил, что решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации, которые призвали создать специальные комиссии.

При решении о допуске спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участия в митингах и демонстрация символики в поддержку боевых действий в Украине. Активных сторонников войны обещают не допускать. А также спортсменов, связанных с российскими военными структурами. Флаги, гимны и другая символика РФ и Беларуси на соревнованиях будет и дальше запрещена.

Также МОК оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России.

Ранее МОК "настоятельно рекомендовал" коалиции стран, выступающей против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов к Играм 2024 года.