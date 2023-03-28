Международный олимпийский комитет (МОК) отложил принятие решения по участию спортсменов из РФ и Беларуси на международных соревнованиях.

Об этом заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции во вторник, 28 марта.

Напомним, сейчас обсуждается идея допустить к участию в Олимпиаде-2024 спортсменов из России и Беларуси под нейтральными флагами, против чего выступает Украина и ее союзники.

Бах заявил, что решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования.

При этом Бах сказал, что спортсмены из России и Беларуси могут быть допущены к различным спортивным соревнованиям только как нейтральные спортсмены в индивидуальных турнирах, но не в составе команды.

Решение о допуске принимают международные спортивные федерации. При решении о допуске спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участия в митингах и демонстрация символики в поддержку боевых действий в Украине.

Тех, кто активно их поддерживает, допускать до соревнований нельзя. Это касается и тех спортсменов, кто связан с российскими военными структурами. Флаги, гимны и другая символика России и Беларуси на соревнованиях запрещена

Также МОК оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России.

Напомним, более 30 стран призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

Также сообщалось, что МОК "настоятельно рекомендовал" коалиции стран, выступающей против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов к Играм 2024 года.