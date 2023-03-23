МОК озвучит свою позицию по поводу спортсменов, имеющих прямое отношение к армии РФ, 28 марта на заседании своего исполкома, сообщил глава Комитета Томас Бах.

Об этом пишет Inside the Games.

Он еще раз заявил, что выступает против "политического влияния" на спорт и не разделяет мнение о "коллективной вине" российских спортсменов. По его словам, МОК может лишь рекомендовать запретить символ Z и активную поддержку военных действий.

Напомним, что МОК активно продвигает возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, несмотря на протесты как минимум 35 стран, в том числе Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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